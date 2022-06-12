С сегодняшнего дня, 12 июня, в Соединенных Штатах отменили обязательное прохождение тестирования на коронавирус для прилетающих в страну.

Об этом говорится на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Сообщается, что теперь при въезде в США из других стран перед посадкой на самолет не требуется отрицательный результат теста на COVID-19 или документ, подтверждающий выздоровление.

Однако медицинский регулятор пояснил, что пассажиры, которые не являются гражданами США и не имеют миграционные визы, по-прежнему должны предоставлять перед вылетом тест на коронавирус.

Ранее мы также писали, что с 1 июня Турция отменила требование для приезжающих в страну путешественников по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела.

Это не первая страна, которая сняла для туристов все ограничения, связанные с коронавирусом. В середине мая Австрия заявила, что гостям больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, Германия с 1 июня также отменила все коронавирусные ограничения для въезда в страну. Послабления будут действовать только летом, а с 1 сентября опять введут ограничения. Отменились требования предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный результат теста или справку о недавнем выздоровлении от COVID-19 для въезда в страну.