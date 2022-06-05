Глава Евродипломатии Жозеп Боррель инфицировался коронавирусом и находится на самоизоляции.

Об этом Боррель сообщил в Twitter.

"Я получил положительный тест на COVID-19. В соответствии с установленными правилами и процедурами я нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя хорошо", - написал глава Евродипломатии.

Ранее мы писали, что в начале мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Глава Госдепа был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу против вируса. У него наблюдались только легкие симптомы.

Также "Страна" сообщала, что в мае инфицировалась коронавирусом старшая дочь президента США Джо Байдена Эшли.

Напомним, медики сообщили, как в Украине работает карантин во время войны. В Минздраве рассказали, что согласно изменениям "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры не применяются на период военного положения в Украине, однако на территории страны все еще действует масочный режим.