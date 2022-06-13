Власти Пекина снова вводят ковидные ограничения в самом густонаселенном районе столицы Китая, который называется Чаоян, где выявлен новый очаг коронавируса. Вспышку назвали "свирепой".

По сообщению пекинского комитета здравоохранения, более 60 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за минувшие сутки, связаны с баром Heaven в районе Чаоян.

При этом зараженные пациенты, посещавшие ночной бар в районе Чаоян на этой неделе, выявлены в других 13 районах китайского мегаполиса.

По информации администрации Пекина, не все из посетителей ночного бара сканировали QR-код заведения с использованием местного приложения "Код здоровья", что затрудняет отслеживание контактов.

В столичном районе Чаоян, где проживает около 3,5 млн человек и расположены иностранные диппредставительства, начиная с четверга закрыли все интернет-кафе и развлекательные заведения.

В этот же день в ряде жилых кварталов района Чаоян начали проводить массовое тестирование на коронавирус.

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