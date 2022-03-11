Израильская газета Хаарец со ссылкой на одного из украинских чиновников пишет, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет якобы лично давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтоб тот "капитулировал" перед главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале "Haaretz".

"Сегодня высокопоставленный украинский правительственный чиновник резко осудил премьер-министра Нафтали Беннета по поводу его усилий по посредничеству между Россией и Украиной. По словам высокопоставленного чиновника, эти усилия не имеют никакой ценности, и Беннет использует их как предлог, чтобы воздержаться от присоединения к санкциям против России. Кроме того, чиновник утверждает, что Беннет оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял условия президента России Владимира Путина о прекращении боевых действий", написано в газете.

Представитель украинского правительства заявил, что Беннет служит почтовым ящиком между сторонами.

"Это не называется "посредничеством", если вы просто передаете информацию из стороны в сторону. Если вы хотите посредничать, вы должны делать компромиссные предложения, достигать результата. Если такие ходы произойдут, мы будем благодарны", - считает чиновник из Украины.

Украинский представитель власти описал недавний телефонный разговор между Беннетом и Зеленским, в котором, по его словам, израильский премьер пытался убедить украинского президента согласиться на требования Путина.

"Беннет не хочет передавать предложения, он хочет, чтобы мы сдались", — сказал чиновник.

Он добавил, что Зеленский ответил на слова Беннета словами "Я вас услышал, спасибо".

Источник в аппарате премьер-министра Израиля в ответ заявили изданию, что описание разговора было неверным.

"Премьер-министр не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина, так как такого предложения у Израиля нет, и, в любом случае, он не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы, как действовать на любом этапе", - заявил информатор газеты.

У Беннета также сообщили, что "усилия премьер-министра направлены на одно — остановить кровопролитие в Украине и ненужные страдания".

Напомним, ранее мы писали о том, что 8 марта, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Нафтали Беннетом, в котором поблагодарил израильского представителя власти за посреднические усилия.

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