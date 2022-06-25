Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может отменить безвизовый режим для граждан этой страны из-за решения Израиля обязать украинцев получать специальные разрешения на въезд.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Детали".

"Искусственные ограничения необоснованны. И хорошо бы, если бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, белорусы – тоже, а украинцам придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно", - сказал дипломат.

По его словам, "мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян".

"Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", - сообщил Корнийчук.

В то же время Корнийчук уточнил, что за последний месяц Израиль покинули 5 тысяч украинцев.

"Со времени начала активных военных действий, по статистике, в Израиль въехали 38,5 тысяч украинцев, из которых около 13 тысяч человек получили израильские паспорта. Из этого общего количества сейчас 14,1 тысячи уехали. За один последний месяц уехало более 5 тысяч человек", - добавил дипломат.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.