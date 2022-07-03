Владимир Зеленский приветствовал решение Верховного суда Израиля, которое обязывает правительство страны отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Речь идет о единогласном решении Верховного суда Израиля Верховный суд Израиля, постановившего, что указ о безвизовом въезде от 1975 года распространяется на граждан Украины, желающих провести в Израиле до трех месяцев.

Вместе с тем суд разъяснил, что постановление не лишает власти права решать, кого допускать или не допускать в Израиль, издавая временные постановления или пересматривая список государств, в отношении которых действует безвизовый режим.

То есть по большому счету, пропускной режим на границе будет тот, который установят власти страны.

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