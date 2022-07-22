Распространенное ранее сообщение о мощных взрывах в Запорожье не соответствуют действительности.

Об этом пишет у себя в Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"В Запорожье все спокойно. "Прилетов" не зафиксировано. Доверяйте лишь официальным источникам информации", - написал Куртев, не уточнив, что же все-таки могли слышать люди.

Однако позже Куртев рассказал новые подробности о звуках взрывов, которые были слышны в Запорожье.

По его данным, эти звуки доносились из Запорожского и Васильевского районов.

"По соображениям безопасности, названия населенных пунктов мы пока что не публикуем", - написал он у себя в Telegram-канале.

В самом Запорожье ситуация остается стабильной.

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