В среду, 13 июля, во время воздушной тревоги днем взрывы слышали в Запорожье и Белой Церкви (Киевская область).

Два "прилета" в Запорожье подтвердили в Запорожской ОВА. Ракеты РФ попали в одно из предприятий города.

В телеграм-каналах публикуют фото клубов дыма после прилета в Запорожье.

Также пишут, что в Белой Церкви Киевской сработало ПВО.

В частности, об этом написал нардеп Алексе Гончаренко.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.