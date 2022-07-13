Две крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе Запорожья, возник пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской Областной военной администрации Александр Старух.

Сейчас уже известно о том, что есть раненые.

"Разрушения значительные. Не исключена возможность того, что под ними могут находиться люди", - сообщил он.

Скриншот: Terlegram/Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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