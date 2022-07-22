Украинская разведка подтвердила, что ВСУ наносили удары возле Запорожской АЭС.

"Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности, в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град". По имеющимся данным в результате атаки были уничтожены 3 российских военных, 12 травмированы", - сообщили в ГУР.

Ведомство также публикует видео обстрела.

О том, что территорию вблизи АЭС обстреляли, оккупационные "власти" заявили еще 20 июля.

Ранее мы писали, что россияне завезли взрывчатку и тяжелую технику на Запорожскую АЭС. "Энергоатом" предупреждает о риске трагедии, как на ЧАЭС.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.