Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал первого энергоблока Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

Как заявили в компании, весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора.

"В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении Энергоатома.

В компании предупредили, что техника россиян перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. То есть, в случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о некоем событии на территории Запорожской АЭС, в результате которого погибли российские военные. Тем временем российские Телеграм-каналы сообщили со ссылкой на жителей Энергодара, что ВСУ якобы сбросили на Запорожскую АЭС мину с беспилотника, предположительно – на расположение военных на территории станции.

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