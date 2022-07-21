В результате обстрела Харькова был совершен удар по остановке общественного транспорта. 17 человек получили ранения, есть погибшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - заявил Терехов.

Ранее мэр сообщал, что под обстрелом оказался один из самых густонаселенных районов города, но пока не уточняется, какой именно.

Как уточнил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, 2 человека погибли в результате обстрела Харькова утром 21 июля. Среди раненых есть патрульный.

По предварительным данным, россияне обстреляли Харьков из РСЗО "Ураган", кассетными снарядами.

Напомним, что после вчерашнего утреннего обстрела Салтовки в Харькове погибли три человека, в том числе подросток.

Также в тяжелом состоянии находится 15-летняя сестра погибшего подростка.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.