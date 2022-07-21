Харьков 21 июля снова находится под вражеским обстрелом. Есть попадание в одно из медучреждений города. Пострадали люди.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно, ранения получили 17 человек.

Напомним, что после вчерашнего утреннего обстрела Салтовки в Харькове погибли три человека, в том числе подросток.

Также в тяжелом состоянии находится 15-летняя сестра погибшего подростка.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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