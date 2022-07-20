В результате сегодняшнего обстрела Салтовки не только погиб 13-летний подросток, но и тяжелые травмы получила его 15-летняя сестра.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Ее состояние тяжелое.

Ранее губернатор сообщал, что в Харькове в результате обстрела Салтовскго района погибли трое человек. Среди них - ребенок 13 лет и женщина.

Также, по словам Синегубова, россияне обстреливали и другие города области.

Так, в Чугуевском районе в результате этих обстрелов ранены пять человек.

В Богодуховском районе погиб мужчина, еще два человека ранены.

В Изюмском районе также ранен один человек.

Напомним, что вчера ВСУ отбили атаку россиян под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.