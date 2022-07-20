В сети появилось видео с Антоновского моста в Херсоне, который 20 июля был обстрелян второй день подряд.

Назначенные Россией "власти" объявили о введении ограничений на передвижение мостом. По свидетельству очевидцев, по мосту пускают ездить легковые автомобили. Проезд возможен, но осторожно - приходится объезжать пробоины от попаданий ракет.

Также "завглавы ВГА" Херсона заявил о перегруппировке сил ПВО в связи с обстрелом.

Оккупационные "власти" Херсона заявляют, что ВСУ выпустили 12 ракет по мосту из системы HIMARS.

Напомним, что 19 июля Антоновский мост также попал под обстрел. Пострадавших в результате вчерашнего дара нет, мост получил четыре повреждения.

Антоновский мост - один из двух путей через Днепр, которые соединяют захваченные российскими войсками украинские территории на правом берегу реки с левым берегом. Второй путь - через дамбу Новокаховской ГЭС.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

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