Оккупационные "власти" Херсона заявляют о новом обстреле Антоновского моста. По данным "администрации области", по мосту выпустили 12 ракет из системы HIMARS. Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщается, часть ракет была перехвачена, но повреждения есть.

Антоновский мост, по которому вчера и сегодня наносились ракетные удары - один из двух путей через Днепр, которые соединяют захваченные российскими войсками украинские территории на правом берегу реки с левым берегом.

Второй путь - через дамбу Новокаховской ГЭС (по этому району украинские войска также наносят удары).

По словам "замглавы Херсонской администрации" Кирилла Стремоусова, после сегодняшнего обстрела Антоновский мост будет закрыт для движения.

"Мы найдем другие пути перехода в Херсон, город не останется без сообщения с левым берегом", - заявил он, что может означать, что на данный момент альтернатив Антоновскому мосту у Херсона нет.

Ранее британская разведка назвала ключевой фактор для исхода боевых действий в Херсонской области.

Напомним, накануне в Херсонской ОВА подтвердили удары по Новой Каховке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.