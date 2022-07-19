Российские СМИ заявляют, что ВСУ обстреляли Антоновский мост (связывает Херсон с левым берегом Днепра) ракетами из "Хаймарса". Утверждается, что 5 из 6 ракет сбито. Одна ударила по мосту.

Соответствующее видео появилось в сети 19 июля.

Также очевидцы публикуют фото последствий обстрела Антоновского моста около Херсона.

В свою очередь, "замглавы" назначенной Россией "военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов также заявил, что обстрел моста через Днепр совершался из системы HIMARS.

По его словам, пострадавших в результате удара нет, мост получил четыре повреждения, которые будут устранять.

Российские СМИ также опубликовали еще одно видео с моста.

Ранее российская пресса публиковала свежие фотографии оккупированного российскими войсками Херсона.

Напомним, немецкие эксперты говорят, что анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна, в частности, ракеты HIMARS, которые уже используют украинские защитники, а также французские гаубицы.

О том, что украинская армия уверенно продвигается на юг, говорит и украинское военное командование.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.