В РФ сообщают об обстреле моста в Херсоне из "Хаймарса". Фото и видео
Российские СМИ заявляют, что ВСУ обстреляли Антоновский мост (связывает Херсон с левым берегом Днепра) ракетами из "Хаймарса". Утверждается, что 5 из 6 ракет сбито. Одна ударила по мосту.
Соответствующее видео появилось в сети 19 июля.
Также очевидцы публикуют фото последствий обстрела Антоновского моста около Херсона.
В свою очередь, "замглавы" назначенной Россией "военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов также заявил, что обстрел моста через Днепр совершался из системы HIMARS.
По его словам, пострадавших в результате удара нет, мост получил четыре повреждения, которые будут устранять.
Российские СМИ также опубликовали еще одно видео с моста.
Ранее российская пресса публиковала свежие фотографии оккупированного российскими войсками Херсона.
Напомним, немецкие эксперты говорят, что анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна, в частности, ракеты HIMARS, которые уже используют украинские защитники, а также французские гаубицы.
О том, что украинская армия уверенно продвигается на юг, говорит и украинское военное командование.
Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.