Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил удар по Новой Каховке.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Советник сообщил, что "зафиксирован прилет по россиянам в районе асфальтного завода, который на окружной".

В то же время российские СМИ со ссылкой на "администрацию" Новой Каховки пишут лишь о том, что в результате обстрела в районе Каховской ГЭС сама электростанция не пострадала.

Между тем в Телеграм-каналах публикуют фото и видео последствий обстрела Новой Каховки.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.