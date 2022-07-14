ВСУ ударили по двум пунктам управления войск РФ в Новой Каховке. Командование "Юг" рассказало о потерях врага
Украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления войск противника в Новой Каховке.
Об этом сообщили в оперативное командование "Юг".
"При этом уничтожены 13 оккупантов и 6 единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью сообщалось о "прилетах" и мощных пожарах в Новой Каховке. В ОВА заявили, что ВСУ снова уничтожили военный склад.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.
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