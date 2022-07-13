Мэр Краматорска (Донецкая область) Александр Гончаренко сообщил о двух ударах со стороны РФ утром 13 июля. Попадания пришлись по лесополосе и промзоне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия выясняются.

В сети также публикуют видео мощного взрыва, который, по данным пабликов, произошел сегодня утром в Краматорске.

Напомним, в Институте изучения войны считают, что Славянск и Краматорск могут атаковать с трех направлений.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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