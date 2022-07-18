Утром в понедельник, 18 июля, в оккупированной Новой Каховке Херсонской области слышны взрывы.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага", - написал он.

В местных телеграм-каналах публикуют видео взрывов в Новой Каховке. Сообщается, что на видео - результат попадания из HIMARS по складу противника.

Информацию также косвенно подтверждают оккупационные "власти". Сообщается, что был ракетный обстрел, "сработала система ПВО, но есть попадания".

Ранее мы писали, что в Новой Каховке горел склад боеприпасов.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по двум пунктам управления войск РФ в Новой Каховке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.