Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении.

Об этом сообщила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Эспресо".

"На Херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах", - заявила Гуменюк.

По ее словам, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, украинские военные наткнулись на вражескую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.

Ранее мы писали, что ВСУ ударили по двум пунктам управления войск РФ в Новой Каховке.

Также "Страна" разбиралась, пойдет ли Украина в наступление на Херсон и почему об этом говорят на весь мир.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.