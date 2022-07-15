В находящейся под контролем России Херсонской области граждан начнут привлекать к ответственности за "дискредитацию органов власти РФ".

Указ об этом подписал "глава ВГА" Владимир Сальдо.

Тех, кого посчитают виновными, угрожают выдворять за пределы региона.

Ранее мы писали, что жителей Херсонской области призывают срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде. Необходимость выезда объясняется взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск.

Напомним, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.