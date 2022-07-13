Назначенная россиянами "администрация" Херсона хочет установить памятник российской императрице Екатерине II. Так как в годы ее правления в Российской Империи был основан город. Поставить его предполагается вместо снесенного в 2014 году памятника Ленину.

Об этом сообщают российские журналисты.

"На площади есть огромный постамент, где до 2014 года стоял Владимир Ленин. После сноса памятника на постаменте поставили флагшток с гербом на самом верху, и на нем развевался флаг Украины. Сейчас этот флагшток убирают. На этом месте будет стоять Екатерина II", - говорится в заявлении "администрации".

Также там сказали, что с площади убрали галерею портретов Небесной сотни, погибшей на Евромайдане в 2014 году в Киеве.

Ранее "Страна" писала, что петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

А в этой статье мы подробно разбирались, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.