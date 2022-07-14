Утром в четверг, 14 июля, сообщают о взрывах в Херсоне. Очевидцы также сообщают, что горит поле в Херсонской области за Дарьевкой, которая находится на северо-восток от областного центра.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также они публикуют соответствующие фото и видео.

На кадрах видно задымления, которое возникло после утренних взрывов в районе Херсона.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по двум пунктам управления войск РФ в Новой Каховке.

Также мы разбирались, пойдет ли Украина в наступление на Херсон и почему об этом говорят на весь мир.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.