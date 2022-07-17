Екатерина II на плакатах, танки на улицах и желто-синие здания. Как живет оккупированный Херсон
Российская пресса публикует свежие фотографии оккупированного российскими войсками Херсона.
Новые снимки появились в газете "Коммерсант".
На фото попали российские билборды с портретами полководца Александра Суворова и императрицы Екатерины II, а также слоганами, что украинцы и русские "один народ, единое целое". При этом в городе остается много украинских надписей, особенно на рекламных щитах.
Фото: Коммерсант
Также многие объекты инфраструктуры по-прежнему выкрашены в желто-голубые цвета.
На улицах до сих пор стоят противотанковые ежи, по городу днем ездит бронетехника с буквой "Z". Технику через Херсон перегоняют на фронт.
Фото: Коммерсант
Под самим Херсоном горят леса, как пишет издание, из-за обстрелов. Работают заправки. 95-й бензин продается по 66 рублей - это около 34 гривен (в Украине он стоит от 50 гривен за литр).
Фото: Коммерсант
В кадр репортера попали очереди на въезд в Крым через Армянск. Пропускной режим там со стороны России не стал проще, судя по столпотворению.
В городе отключены фонтаны. Местные мальчишки, не обращая внимания на войну, купаются в Днепре и прыгают с набережной.
Фото: Коммерсант
Напомним, немецкие эксперты говорят, что анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна, в частности, ракеты HIMARS, которые уже используют украинские защитники, а также французские гаубицы.
О том, что украинская армия уверенно продвигается на юг, говорит и украинское военное командование.