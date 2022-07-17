Российская пресса публикует свежие фотографии оккупированного российскими войсками Херсона.

Новые снимки появились в газете "Коммерсант".

На фото попали российские билборды с портретами полководца Александра Суворова и императрицы Екатерины II, а также слоганами, что украинцы и русские "один народ, единое целое". При этом в городе остается много украинских надписей, особенно на рекламных щитах.

Фото: Коммерсант

Также многие объекты инфраструктуры по-прежнему выкрашены в желто-голубые цвета.

На улицах до сих пор стоят противотанковые ежи, по городу днем ездит бронетехника с буквой "Z". Технику через Херсон перегоняют на фронт.

Фото: Коммерсант

Под самим Херсоном горят леса, как пишет издание, из-за обстрелов. Работают заправки. 95-й бензин продается по 66 рублей - это около 34 гривен (в Украине он стоит от 50 гривен за литр).

Фото: Коммерсант

В кадр репортера попали очереди на въезд в Крым через Армянск. Пропускной режим там со стороны России не стал проще, судя по столпотворению.

В городе отключены фонтаны. Местные мальчишки, не обращая внимания на войну, купаются в Днепре и прыгают с набережной.

Фото: Коммерсант

Напомним, немецкие эксперты говорят, что анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна, в частности, ракеты HIMARS, которые уже используют украинские защитники, а также французские гаубицы.

О том, что украинская армия уверенно продвигается на юг, говорит и украинское военное командование.