Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области находится 15-тысячная российская группировка.

Об этом Арестович рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Он также сообщил, что противник построил там укрепления и заминировал подходы к ним.

Стратегия ВСУ будет заключаться в том, чтобы "Хаймарсы" уничтожили склады снабжения и командные пункты, после чего будет штурм.

После чего российские войска, по мнению Арестовича, "разбегутся", и штурмовать их укрепления не придется.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинская армия уверенно продвигается на Херсонском направлении.

Ранее мы писали, что российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если ВСУ их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.