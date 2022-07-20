Контроль над переправами через Днепр станет решающим фактором в исходе боевых действий в Херсонской области, где Украина готовит контрнаступление.

Об этом со ссылкой на разведку сообщает Минобороны Британии.

В новой сводке разведки указано, что вчера "власти" оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

"Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", - считают в Минобороны Британии.

Антоновский мост - это один из двух пунктов пересечения Днепра, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки. В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Там течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути составляет около 1000 м.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.