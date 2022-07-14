Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал условия перехода ВСУ в контрнаступление. Это поставки бронированных машин.

"Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. По артиллерии мы нашли способ, а вот бронетехники нам не хватает. Как только это (поставки бронетехники - Ред.) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению", – сказал он в эфире программы Марка Фейгина.

Ранее "Страна" писала, что европейские аналитики считают, что контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна, в частности, ракеты к РСЗО HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.