Россия нанесла четыре удара ракетами по территории Одесской области. Стреляли ракетами из Су-35 из акватории Черного моря.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Одна ракета была сбита над морем.

Две попали в объект военной инфраструктуры. Сейчас на месте продолжается тушение пожара.

Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который уже неоднократно подвергался обстрелам.

Напомним, пару дней назад в результате ракетного удара по Одессе ранен один человек. Огнем было охвачено несколько складов.

Также накануне в Одессе задержали четверых людей, которые фотографировали места "прилетов" и блокпосты.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.