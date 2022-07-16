Прокуратура Одессы сообщает, что в результате утреннего ракетного удара по Одессе пострадал один человек - 30-летний мужчина ранен в голову обломками.

Возможно, есть еще пострадавшие - следователи продолжают работу.

В результате обстрела Малиновского района Одессы огнем было охвачено несколько складских помещений общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Поврежден ряд прилегающий строений.

Ранее мы писали, что в субботу утром, 16 июля, российские войска обстреляли Одессу и Николаев. К обеду спасатели погасили пожар, который был очень мощным. Ракетный обстрел произошел около четырех часов утра, что подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.