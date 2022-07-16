Мэр Чугуева в Харьковской области Галина Минаева сообщила, что в результате российских ракетных ударов по городу в двухэтажном жилом доме полностью обрушился подъезд.

Об этом мэр города рассказала в интервью "Суспильному".

"Удары нанесли очень рано, когда люди спали. Одна ракета попала во двор нашей школы, другая — в жилой многоквартирный двухэтажный дом в самом центре нашего города: когда люди спали, обрушился полностью подъезд. Другой ракетный удар - по частному сектору, в город попала ракета. Четвертая ракета упала также в центре города, где магазин строительных материалов", – сообщила Минаева.

По ее словам, горсовет готов предоставить материальную помощь семьям погибших и раненым.

"Три человека погибли, троих госпитализировали. Одна женщина из дома жива осталась. Погибли сосед и муж с женой. У нас есть поддержка из местного бюджета, поэтому будет оказана помощь, когда к нам обратятся родные погибших и родные людей, которые получили ранения", – сказала Минаева.

Ранее мы также писали, что в Харьковской области сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, в результате чего погибли два человека.

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