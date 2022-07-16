Вчерашний ракетный удар по Краматорску был нанесен ракетой "Торнадо-С" с ракетно-фугасным зарядом. В результате повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры – такие окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску. В этот раз россияне использовали против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом. Удары по городу в относительном тылу – осознанный выбор россиян, которые хотят посеять панику", - сказал он.

Поэтому Кириленко обратился к жителям города с призывом эвакуироваться.

"Все, кто до сих пор остается в городе и областном центре в целом, предают себя на смертельную опасность", - добавил он.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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