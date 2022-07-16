Часть бомбоубежищ Винницы - в ужасном состоянии. Это выяснилось после позавчерашнего ракетного удара.

"При ознакомлении с состоянием укрытий в городе было обнаружено, что некоторые из них – в ужасном состоянии", - пишет сайт Офиса президента по итогам инспекции.

Также в ОП сообщили о "недостаточном уровне обустройства бомбоубежищ". И напомнили, что это ответственность местных властей.

На фото - одно из убежищ, куда спустился замглавы Офиса Кирилл Тимошенко.

Напомним, сегодня в Виннице скончалась еще одна жертва позавчерашнего ракетного удара. Женщина получила ожоги 85% поверхности тела и умерла в больнице. Таким образом число погибших в результате обстрела увеличилось до 24 человек. Продолжается лечение 68 пострадавших от этого удара, в том числе четверо детей. Еще четверо остаются пропавшими без вести.

По последним данным, всего после удара по Виннице пострадали почти 200 человек.

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