Утром в понедельник, 18 июля, Торецк Донецкой области попал под обстрел. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находились люди. Шесть человек погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

По данным спасателей, из-под завалов достали тела пятерых погибших, а также троих пострадавших, один из которых умер в больнице.

Поисковые работы завершены, заявили в ГСЧС.

Напомним, в начале июля в Торецке российскими ракетами были уничтожены два частных дома.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.