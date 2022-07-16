В Донецке заявляют об очередных обстрелах, есть погибшие. Фото
В оккупированном Донецке после обстрела погибло двое людей.
Об этом заявил "мэр" города Алексей Кулемзин.
По его словам, ракетные обстрелы произошли ночью и утром.
А местные телеграм-каналы публикуют фото пострадавшей многоэтажки.
Напомним, вчера в Донецке сообщали об обстреле Киевского района. Над городом поднялся черный дым.
Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.