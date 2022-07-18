Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела пострадало промышленное предприятие.

"В 4:10 утра произошло четыре мощных взрыва. Обстреляли промышленное предприятие, ГСЧС приблизительно за час ликвидировали пожар. По информации, которая у меня есть от руководства предприятия - некоторые повреждения есть, но, главное, без жертв", - сообщил Гончаренко.

Кроме этого, по словам мэра Краматорска, неделю назад для горожан начали предоставлять эвакуационный автобус в Покровск. "А в Покровске есть эвакуационные поезда в разные города Украины. На уровне руководства ОВА отработаны локации, которые готовы принять наших граждан. Подготовлено 395 тысяч мест, которые предназначены для размещения наших людей. Это несколько областей. Есть гуманитарные колл-центры, то есть, не отправляем наших граждан в никуда. Человек может ознакомиться и определиться заблаговременно, куда он будет ехать", - сказал он.

Гончаренко добавил, что пока желающих эвакуироваться немного. "На первый автобус в Покровск, который мы предоставили в субботу, записалось 24 человека, а пришли 14. На завтра тоже открыта запись, ждём, сколько человек придёт. Нет наплыва людей, которые начинают массово выезжать. Но я ещё раз повторю, мы не выталкиваем наших граждан в никуда, есть конкретные города в конкретных областях, которые готовы принять наших граждан", - рассказал Гончаренко.

Мэр Краматорска рекомендует горожанам на время отопительного сезона выехать из города.

"Непростой отопительный сезон ожидает Донбасс, если не будет газа. Дальше - вопрос обеспечения углём, дровами, нет понимания, насколько это возможно будет сделать. Если к сентябрю нашим ВСУ не удастся оттеснить врага на безопасное расстояние - область не сможет получать газ, потому что невозможно будет возобновить газоснабжение. Лучше выехать и быть в безопасности, пройти этот сезон в более безопасных областях: там будет тепло, вода. Да, будут определенные неудобства, но люди будут в тепле и безопасности. А здесь есть вероятность, что тепла не будет, если не будет газа, а газа не будет, если не оттеснят врага на определённое расстояние", - сказал Гончаренко.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.