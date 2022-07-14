Утром в четверг, 14 июля, россияне нанесли авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его данным, в некоторых частях города пропало электричество. Гончаренко сообщил, что опасность еще не минула, и призвал горожан находиться в укрытиях.

Напомним, вчера утром россияне нанесли два удара по Краматорску, попадания пришлись по лесополосе и промзоне.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.