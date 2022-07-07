Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 7 июля.

Главное из заявлений президента:

"Главная тема дня - британская. Решение Бориса Джонсона об отставке. Я говорил с ним, поблагодарил за поддержку. Украинцы чувствуют особую благодарность Джонсону. Но отношение Британии к Украине не должно измениться, и меня в этом заверили". "Встретился в Киеве с представителями Конгресса США от обеих партий. Рассказал сенаторам о ситуации на фронте". "РФ сегодня ударила по Краматорску и другим городам Донбасса, по Харькову. Наши партнеры знают, что нам нужны ПВО и реактивная артиллерия". "Завтра обращусь к парламенту Словении. Много новостей будет и в Украине. После конференции в Лугано есть договоренности о помощи Украине в размере более 2 млрд долларов. Направим их в бюджет и на подготовку к зиме". "Поможет бюджету и начавшийся экспорт электричества в Европу. Цены там выше, и это позволит сохранить внутренние цены". "Благодарю военных за установление флага на Змеином. Два месяца продолжалась спецоперация по этому острову".

Напомним, Владимир Зеленский написал Борису Джонсону, что все украинцы грустят после его отставки.

Также мы писали о том, как Еврокомиссия заблокировала кредит на 1,5 миллиарда евро для Украины.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.