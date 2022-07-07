Отставка Джонсона, обстрелы Краматорска и установка флага на Змеином. Обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 7 июля.
Главное из заявлений президента:
- "Главная тема дня - британская. Решение Бориса Джонсона об отставке. Я говорил с ним, поблагодарил за поддержку. Украинцы чувствуют особую благодарность Джонсону. Но отношение Британии к Украине не должно измениться, и меня в этом заверили".
- "Встретился в Киеве с представителями Конгресса США от обеих партий. Рассказал сенаторам о ситуации на фронте".
- "РФ сегодня ударила по Краматорску и другим городам Донбасса, по Харькову. Наши партнеры знают, что нам нужны ПВО и реактивная артиллерия".
- "Завтра обращусь к парламенту Словении. Много новостей будет и в Украине. После конференции в Лугано есть договоренности о помощи Украине в размере более 2 млрд долларов. Направим их в бюджет и на подготовку к зиме".
- "Поможет бюджету и начавшийся экспорт электричества в Европу. Цены там выше, и это позволит сохранить внутренние цены".
- "Благодарю военных за установление флага на Змеином. Два месяца продолжалась спецоперация по этому острову".
Напомним, Владимир Зеленский написал Борису Джонсону, что все украинцы грустят после его отставки.
Также мы писали о том, как Еврокомиссия заблокировала кредит на 1,5 миллиарда евро для Украины.
Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.
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