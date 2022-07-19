Утром во вторник, 19 июля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что в Харьковской области, в районе села Уды, россияне пытались провести разведку боем. Россияне понесли потери и отошли.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Противник атаковал Гусаровку под Славянском (к востоку от Барвенково), но также неудачно. ВСУ отбили атаку, пишет Генштаб.

Также сообщается, что к востоку от Северска продолжаются бои за Григоровку и в районе села Спорное.

Штурмы к югу и востоку от Бахмута тоже отбиты Вооруженными Силами Украины. Там боевые действия идут вокруг Углегорской ТЭС, сел Вершина, Семигорье и Покровское.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Южнобугском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку беспилотниками. Россияне продолжают обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.