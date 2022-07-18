В вечерней сводке украинского Генштаба сообщается, что российские войска не имели успеха в наступлении ни на одном из направлений военных действий.

На юге Харьковской области ВСУ отбили попытки наступления в направлении Бражковки и Дмитровки.

В северо-восточной части Донецкой области россияне продолжают попытки наступления в направлениях Бахмута и Северска.

Там же войска РФ безуспешно пытались наступать на направлениях Белогоровка – Григорьевка, Золотаревка – Верхнекаменское, Золотаревка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Боевые действия продолжаются.

Там же ВСУ отбили атаку в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

На Авдеевском направлении войска РФ пытались наступать на направлении Верхнеторецкое – Каменка, но безуспешно.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что войска РФ продолжают выход из оперативной паузы.

А пограничники заявили, что россияне не создают группировки, которые могли бы совершить повторное вторжение.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.