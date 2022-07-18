Российскими войсками на Донбассе командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он с 2019 года являлся замкомандующего войсками Южного военного округа РФ.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

С 11 ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года Мурадов руководил миротворцами РФ в Нагорном Карабахе. В 2017 году - военный советник в Сирии. За боевые заслуги получил звание "Героя РФ". В 2016 году - представитель России в СЦКК.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что южной группировкой российских войск, которая вела боевые действия в Золотом и Горском командует главком ВКС РФ Сергей Суровикин. А группой "Центр" (наступала на Луганскую обл.) командует генерал-полковник Александр Лапин.

Мы также сообщали, что Шойгу побывал на командных пунктах группировки "Восток", которой командует Мурадов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.