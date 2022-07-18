ВСУ уничтожили два российских склада с боеприпасами на территории захваченной части Николаевской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Кроме того, сообщается, что вчера штурмовики ВСУ дважды нанесли удар по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

В целом за сутки потери противника на юге Украины составили: 36 человек личного состава, 2 "Панциря-С1", 3 машины связи, 11 единиц броне- и автомобильной техники.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.