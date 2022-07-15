ВСУ в течение прошлых суток уничтожили российский полевой склад боеприпасов, который располагался на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Украинская авиация ударила по местам скопления противника вблизи Правдиного, Лозового и Благодатного Херсонской области. Потери россиян за сутки, по данным ВСУ: 18 человек личного состава, самоходная гаубица "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад боеприпасов.

Остальные результаты ударов доразведываются.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.