Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после возобновления украино-российских переговоров, условия со стороны РФ по прекращению войны будут уже "совершенно другие".

Помощника Путина цитируют российские СМИ.

"Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договорённостей. Если переговоры возобновятся, то условия будут совершенно другие", - сказал Ушаков.

Ранее условиями России были признание российского статуса Крыма и "независимости" Донбасса, нейтралитет Украины, а также "демилитаризация" и т.н."денацификация".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен вести переговоры о мире с Москвой без поражения врага.

Тем временем в Стамбуле на этой неделе состоятся переговоры по зерну, на которых может быть подписано итоговое соглашение.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.