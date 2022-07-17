Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по окончанию войны в Украине.

Об этом он сказал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме.

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс, не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы, убивают правду и диалог", - сказал Франциск.

Напомним, недавно глава МИД Германии заявил, что на данный момент не видит шансов на мирные переговоры с Россией.

Также и в Кремле заявляли, что о возобновлении переговоров Киева и Москвы "речи пока не идет".

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.