Российская журналистка и бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла в Москве на одиночный пикет.

Соответствующее видео появилось в сети в пятницу, 15 июля.

Овсянникова устроила пикет в самом центре мегаполиса: на набережной Москва-реки напротив Кремля. В руках она держала плакате с надписью: "Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

У ног журналистки лежали облитые красной краской детские игрушки: два пупса и плюшевый зверек.

Напомним, в середине марта Овсянникова в эфире российского федерального "Первого канала", во время выпуска новостей "Время" вышла с плакатом "Нет войне".

За это Останкинский районный суд Москвы назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей (280 долларов или 8,2 тыс. грн).

Вскоре после этого в Киеве должна была пройти ее пресс-конференция, но мероприятие отменили. А саму Марину украинцы захейтили в соцсетях.

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