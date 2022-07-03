Бывший редактор российского Первого канала Марина Овсянникова, получившая в апреле работу в немецком издании Die Welt, уволилась оттуда.

Об этом стало известно из поста самой Марины Овсянниковой в Instagram.

"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике... Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", - написала Овсянникова в подписи к фото.

Ранее она объяснила уход из германского издания тем, что ее ожидает длительный судебный процесс в Москве по возвращению детей.

Скриншот: Instagram/Марина Овсянникова

Мы рассказывали, что после того, как Марина Овсянникова вышла с антивоенным плакатом во время эфира на Первом канале, ее оштрафовали всего на 280 долларов. После этого редактор написала заявление об увольнении с Первого канала.

Кроме того, в России на женщину завели административное дело за дискриминацию войск Российской Федерации.

После случившегося Овсянникова уехала за границу. Сначала она призывала к тому, чтобы снять с России санкции, выступая на итальянском телеканале. Потом Марина Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.