Жена российского журналиста Александра Невзорова Лидия резко высказалась по поводу устроившей антивоенный перфоманс на "Первом канале" Марины Овсянниковой.

По ее словам, Овсянникова - "прокремлевский чревовещатель" а ее "поступок напрочь перечеркнут ее нынешней риторикой". Лидия имеет в виду пост Овсянниковой с критикой санкций против России.

В связи с этим Лидия жалеет, что ее муж "за нее заступился".

"Мне надо было изучить вопрос и показать ему хотя бы этот ее пост в инстаграм, ведь за подготовку новостей в нашей семье отвечаю я", - написала она.

При этом сам Невзоров перепостил сообщение жены, показав, что с ним он солидарен.

Как писала "Страна", экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова стала репортером немецкого издания.

Ее пресс-конференцию в Киеве отменили, а после этого занесли в базу "Миротворца".

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.