"Подыгрывание российским спецслужбам". Овсянникова ответила на критику от семьи Невзоровых
Бывшая журналистка "Первого канала" Марина Овсянникова ответила на резко негативный текст о себе жены Александра Невзорова, который перепостил сам Невзоров.
Она сказала, что Невзоров - ее кумир. И посетовала, что делая перепосты таких материалов, он играет на руку российским спецслужбам. Овсянникова призвала объединиться всех россиян, кто выступает против войны с Украиной.
К сообщению она приложила фото, где стоит в обнимку с Александром Невзоровым.
Напомним, супруга российского журналиста Александра Невзорова Лидия резко высказалась по поводу устроившей антивоенный перфоманс на "Первом канале" Марины Овсянниковой.
По ее словам, Овсянникова - "прокремлевский чревовещатель", а ее "поступок напрочь перечеркнут ее нынешней риторикой". Лидия имеет в виду пост Овсянниковой с критикой санкций против России. Известно, что в России на Марину Овсянникову завели административное дело за дискриминацию войск Российской Федерации.
Также мы писали, что устроившая акцию в эфире "Первого канала" Марина Овсянникова стала репортером немецкого издания.
Ранее "Страна" сообщала, что Марина Овсянникова на фоне хейта в ее адрес в Украине заявила, что политики в Киеве не мыслят стратегически.