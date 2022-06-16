Бывшая журналистка "Первого канала" Марина Овсянникова ответила на резко негативный текст о себе жены Александра Невзорова, который перепостил сам Невзоров.

Она сказала, что Невзоров - ее кумир. И посетовала, что делая перепосты таких материалов, он играет на руку российским спецслужбам. Овсянникова призвала объединиться всех россиян, кто выступает против войны с Украиной.

К сообщению она приложила фото, где стоит в обнимку с Александром Невзоровым.

Напомним, супруга российского журналиста Александра Невзорова Лидия резко высказалась по поводу устроившей антивоенный перфоманс на "Первом канале" Марины Овсянниковой.

По ее словам, Овсянникова - "прокремлевский чревовещатель", а ее "поступок напрочь перечеркнут ее нынешней риторикой". Лидия имеет в виду пост Овсянниковой с критикой санкций против России. Известно, что в России на Марину Овсянникову завели административное дело за дискриминацию войск Российской Федерации.

Также мы писали, что устроившая акцию в эфире "Первого канала" Марина Овсянникова стала репортером немецкого издания.

Ранее "Страна" сообщала, что Марина Овсянникова на фоне хейта в ее адрес в Украине заявила, что политики в Киеве не мыслят стратегически.